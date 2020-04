Reportera se hace viral por seguir informando mientras esquiva dos focos por fuertes vientos

Cuando alguien está comprometido con su trabajo nada parece poder detenerlo. Este es caso de una reportera que se hizo viral por seguir reportando mientras esquivaba dos focos. Estos se cayeron debido a los fuertes vientos que estaban azotando el lugar.

La periodista ya estaba reportando en condiciones poco comunes. Primer con una mascarilla puesta que no le impedía que se escuchara su voy y también con la huracanada de vientos por las que se ve en el video que afectan su negra cabellera.

That time @kwelkernbc (an already amazing journalist) became a legend. pic.twitter.com/FhxiJp9ATw

— Jeevan Vittal (@JvittalTV) April 22, 2020