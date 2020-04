El chef Gastón Acurio preparó 350 platos para personal médico que lucha contra el covid-19

View this post on Instagram

Gracias a todos los que se han sumado a través de nuestra querida @fundacionpachacutec para poder cocinar los 350 almuerzos diarios del personal medico del hospital Carrión, en estas semanas en donde se entregan para luchar por todos nosotros contra el covid 19. Hoy toco asado con puré, ensalada mixta, pudín casero, ayer tallarines verdes con apanado, papa a la huancaina, torta de chocolate, otro dia causa limeña y así cada día, intentando llevarle a través de cada comida un sentido y cálido mensaje de agradecimiento. Gracias a los benefactores de la @fundacionpachacutec , a @gastonyotto @backusoficial #alicorp por sus productos , a los cocineros voluntarios del instituto pachacutec, a @tanta_peru por su cocina, a los cocineros voluntarios y al equipo de sanidad alimentaria de acurio restaurantes, al director del hospital y su equipo y a todos los que se han sumado a esta honorable e inolvidable tarea de cocinar para quienes hoy luchan por nosotros.