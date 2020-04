Otros 13 asteroides pasarán cerca de la Tierra durante los próximos días

Un asteroide en particular ha hecho noticias durante las últimas semanas. El 1998 OR2 se desplaza alrededor de la Tierra, y si bien la Nasa precisó que no hay peligro de que colisione con la superficie del planeta, de igual manera se espera que la próxima semana otras trece rocas espaciales circulen también cerca.

Todas las semanas, la agencia espacial descubre alrededor de treinta nuevos objetos cercanos a la Tierra. A principios de 2019, por ejemplo, encontró un total de 19 mil elementos. Por eso, no se descarta una colisión imprevista en cualquier momento debido a que el catálogo no está completo.

"Los expertos estiman que el impacto de un objeto como el que estalló sobre la ciudad de Chelyabinsk, Rusia, en 2013, de unos 17 metros de alto por 15 de ancho, sucede entre una o dos veces por siglo y esperan que estas colisiones sean cada vez menos frecuentes", señalaron fuentes de la Nasa.

De acuerdo con la agencia espacial norteamericana, esta semana -del 29 de abril al 3 de mayo- pasarán cerca de la Tierra otras trece rocas de diferente tamaño.

LIVE NOW: Ask us anything about asteroid 1998 OR2, interstellar comet Borisov and comet ATLAS. Asteroid 1998 OR2 will safely fly by Earth on April 29.

Join @AsteroidWatch #PlanetaryDefense experts on @reddit to ask questions about comets and asteroids: https://t.co/PEPWiVc1OY pic.twitter.com/OQyqeGRS2w

— NASA (@NASA) April 28, 2020