Con tilde o sin tilde: RAE aclara polémica por la palabras "solo" y "este"

Una fuerte polémica se ha armado en las redes sociales luego que el miembro del Consejo Asesor de la Fundación del Español Urgente y director del Departamento de Español al Día de la RAE, Salvador Gutiérrez, reconociera días atrás que no fue la mejor de las ideas la eliminación o reducción de los acentos diacríticos.

Esto llevó al organismo en 2010 a declarar que el tilde en la palabra "solo" y los demostrativos ya no se ocuparían más y así lo ratificó hoy a través de su cuenta de Twitter.

La aclaración de la RAE nació tras la consulta de @JavierBeghelli sobre la veracidad de que la entidad había aceptado nuevamente el uso de las tildes en esas palabaras.

"#RAEconsultas No es cierto. Es una noticia antigua y no ofrece una información rigurosa. La norma de la «Ortografía» de 2010 sobre la tilde en «solo» y los demostrativos sigue vigente".

Y qué dice la regla

Pese a que el asesor de la RAE, Salvador Gutiérrez, hiciera esas declaraciones, en el sitio web del organismo siempre se mantuvo la regla de la eliminación de los acentos diacríticos en las citadas palabras.

"La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente ( Solo llevaba un par de monedas en el bolsillo) como cuando es adjetivo (No me gusta estar solo ), así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres (Este es tonto; Quiero aquella) o como determinantes (aquellos tipos, la chica esa), no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación, bien por tratarse de palabras bisílabas llanas terminadas en vocal o en -s, bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de n o s.", dice la regla establecida en 2010.

"Aun así, las reglas ortográficas anteriores prescribían el uso de tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos para distinguirlos, respectivamente, del adjetivo solo y de los determinantes demostrativos, cuando en un mismo enunciado eran posibles ambas interpretaciones y podían producirse casos de ambigüedad, como en los ejemplos siguientes: Trabaja sólo los domingos [= ‘trabaja solamente los domingos’], para evitar su confusión con Trabaja solo los domingos [= ‘trabaja sin compañía los domingos’]; o ¿Por qué compraron aquéllos libros usados? (aquéllos es el sujeto de la oración), frente a ¿Por qué compraron aquellos libros usados? (el sujeto de esta oración no está expreso, y aquellos acompaña al sustantivo libros).", agrega.

"Sin embargo, ese empleo tradicional de la tilde en el adverbio solo y los pronombres demostrativos no cumple el requisito fundamental que justifica el uso de la tilde diacrítica, que es el de oponer palabras tónicas o acentuadas a palabras átonas o inacentuadas formalmente idénticas, ya que tanto solo como los demostrativos son siempre palabras tónicas en cualquiera de sus funciones. Por eso, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de ambigüedad. La recomendación general es, pues, la de no tildar nunca estas palabras", continúa.

"Las posibles ambigüedades pueden resolverse casi siempre por el propio contexto comunicativo (lingüístico o extralingüístico), en función del cual solo suele ser admisible una de las dos opciones interpretativas. Los casos reales en los que se produce una ambigüedad que el contexto comunicativo no es capaz de despejar son raros y rebuscados, y siempre pueden evitarse por otros medios, como el empleo de sinónimos (solamente o únicamente, en el caso del adverbio solo), una puntuación adecuada, la inclusión de algún elemento que impida el doble sentido o un cambio en el orden de palabras que fuerce una única interpretación", concluye.