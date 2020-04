¿Dónde está Kim Jong-un? Imágenes satelitales de yates de lujo muestran la posible ubicación del líder de Corea del Norte

Cada día que pasa aumenta el misterio sobre respecto al paradero de Kim Jong-un, en medio de rumores y trascendidos sobre su estado de salud.

Esto luego que desde el pasado 11 de abril que el líder de Corea del Norte no hace acto de presencia en alguna actividad, ausentándose por primera vez de una de las fechas más importantes para los habitantes del mencionado país asiático: el aniversario de su abuelo Kim Il-sung el 15 de abril.

El pasado 20 de abril en tanto, la cadena estadounidense CNN indicó que Kim estaría en delicado estado de salud tras someterse a una cirugía.

Mientras que el reciente sábado, TMZ citando a reportes de medios asiáticos, informó que el líder estaría "muerto o en su lecho de muerte".

Sin embargo, pese a estas informaciones se desconoce verdaderamente el estado de Kim, considerando además el silencio desde Pyongyang sobre el tema.

Solamente, se dio a conocer a través de la TV norcoreana que el líder envió un mensaje de agradecimiento a los trabajadores del país, quienes habían trabajado en la reconstrucción de la ciudad de Samjiyon. Eso si, no se hizo mención sobre su paradero.

El sitio web 38 North, el cual está especializado en estudios sobre Corea del Norte, dio a conocer imágenes satelitales que muestran un tren que probablemente pertenece al líder norcoreano Kim Jong-un.

Este se encuentra en la ciudad de Wonsan, un balneario ubicado en la costa este del país, y en donde el líder cuenta con todo un complejo, el cual tendría diversas casas, una playa privada, una pista de básquetbol y una estación ferroviaria privada.

"La presencia del tren no demuestra el paradero del líder norcoreano ni indica nada sobre su salud, pero sí respalda los reportes de que Kim se está alojando en una zona exclusiva en la costa este del país", se indica en el sitio web.

Por su parte el portal dedicado a Corea del Norte NK PRO, dio a conocer nuevas imágenes satelitales en donde se observa que barcos de lujo empleados con frecuencia por Kim, habían realizado movimientos con patrones que sugieren que él o su equipo, se encuentran en la citada ciudad.

“There was only one day this month, however, where the 50-meter boat disappeared from its position at Tae island: on April 14, the day North Korea was reported by South Korean authorities to have conducted a cruise missile test. ” https://t.co/r3lrQFXlQb

— Ankit Panda (@nktpnd) April 28, 2020