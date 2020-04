Adaptándose a la nueva realidad: “sopló” las velas de su torta de cumpleaños con las manos para que todos comieran

Un hombre de California en EEUU mostró cómo se está adaptando a la nueva realidad que se vive en el mundo producto de coronavirus y lo hizo nada menos que en su cumpleaños.

“Soplando las velas en tiempos de pandemia”, escribió su hija en su cuenta de Twitter contando la pequeña historia.

Su padre estaba de cumpleaños y su familia decidió sorprenderlo con una torta hecha en casa para que apagara las velas y pidiera sus deseos.

“Mi padre lloró después de que lo sorprendimos con un pastel, pero quería que todos pudieran comerlo, así que hizo esto”, contó la joven junto al video.

En el registro, se puede ver que el hombre no apaga las velas lanzando aire con su boca, sino que pone las manos cerca de la torta, las mueve hacia uno y otro lado de forma rápida y logra su cometido.

Una idea a seguir.

@somegoodnews Blowing out birthday candles in Pandemic Times:

It was my dad's birthday and he cried after we surprised him with cake, but he wanted everyone to be able to eat it so he did this ❤

#SGNGlobalCorrespondents pic.twitter.com/WuWFqrhwB6

— kaylee (@mangomelon789) April 28, 2020