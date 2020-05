¿Salfate tenía razón? Japón preparará protocolo para responder con fuego a OVNIS

Hace pocos días El Pentágono (Ministerio de Defensa de EE.UU.) reveló la veracidad de unos videos captados por militares de ese país, donde reconocieron la existencia y presencia de objetos voladores no identificados, OVNI.

Tal como le venía afirmando el conocido publicista y conductor de TV chileno Juan Andrés Salfate, los OVNIS son reales y algunos creen que se deben mantener algunos resguardos ante esa posibilidad.

Es así como el Ministerio de Defensa de Japón elaborará un plan para que los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa del país asiático puedan responder ante un objeto volador no identificado (OVNI), informó NHK.

Kono Taro, ministro de Defensa nipón, dijo en rueda de prensa que no cree en los OVNIS, afirmando que hasta el momento sus militares no han detectado ninguno. No obstante, aseguró que su país estará preparado para dicho escenario.

La noticia llega después de que El Pentágono publicara de manera oficial tres videos de corta duración con objetos voladores no identificados grabados en 2004 y 2015 y que fueron revelados por To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA), una compañía fundada por el exvocalista de Blink-182, Tom DeLonge.

En este sentido, Taro indicó que le gustaría saber porqué Washington publicó dichas imágenes y el análisis que hicieron de ellas.