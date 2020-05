Se disfrazó de "La Muerte" para protestar contra apertura de playas en Florida

El viernes pasado la mayoría de las playas de Florida, en Estados Unidos, terminaron con las restricciones al acceso, a pesar de las recomendaciones por la pandemia de coronavirus.

Y ante esta decisión, un hombre concurrió a las playa a protestar, pero vestido como "La Muerte".

En su cuenta personal de Twitter, había anunciado su intención de realizar esta acción: “El 1 de mayo estaré recorriendo Florida con atuendo de Grim Reaper (la muerte), recordando a los floridanos que se queden en casa durante la pandemia”.

Many of you have asked if I am willing to travel around Florida wearing Grim Reaper attire to the beaches and other areas of the state opening up prematurely. The answer is absolutely yes. Beginning May 1 we will hit the road here in state. Please retweet and spread the word. pic.twitter.com/UO7QKg161n

— Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) April 22, 2020