Lluvia de estrellas Eta Acuáridas: ¿Cuándo se podrá ver en Chile?

Lluvia de Estrellas Eta Acuáridas

Su mejor noches es la del 5 al 6 de Mayo, este año la Luna Llena será un punto negativo.

Pero los amantes de las lluvias de estrellas siempre las disfrutamos.

Para observarla debes mirar hacia el NorEste de preferencia en la Madrugada. . . . #lluviadeestrellas

