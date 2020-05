Trump celebra reaparición de Kim Jong-un en Corea del Norte: "Me alegro de ver que está de regreso, ¡y bien!"

El presidente estadounidense Donald Trump celebró la reaparición de Kim Jong-un, luego de días de incertidumbre sobre el estado de salud del líder norcoreano.

"Yo, por mi parte, me alegro de ver que está de regreso, ¡y bien!", señaló al respecto el mandatario en su cuenta de Twitter, compartiendo imágenes de la actividad de Kim.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020