ContigoChallenge: Danna Paola se la juega con reto contra el coronavirus en sus redes sociales

La pandemia y el coronavirus no deja indiferente a nadie, por esto Danna Paola inició el ContigoChallenge. La idea es conseguir sanitizaciones para sectores vulnerables, que serán donados si mucha gente participa.

Danna Paola es una cantante y actriz mexicana. Alcanzó fama mundial al interpretar a Lucrecia en la serie de Netflix, Elite. Ahora cuenta con más de 23 millones de seguidores en Instagram y más de seis millones en TikTok.

“En esta cuarentena me he dedicado a, no solamente a intentar pasar un día a la vez y quitarme un poco la ansiedad, la incertidumbre y el miedo, como a todos nos esta pasando. Pero sobretodo el darle importancia a toda esa gente que está allá afuera, y aplaudirle y darle las gracias por estar salvando vidas. Y por salvar al mundo, y salir de esto muchísimo más rápido. Y a ustedes también, por quedarse en su casa porque con eso están ayudando. Así que también me he dado la tarea de buscar la manera de poder ayudar. Poder dar un granito de arena con lo que se pueda, con lo que se nos ocurra. Mi manera de hacerlo, es creando música". Comentó en el video donde explica el reto.

ContigoChallenge: Danna Paola compuso una canción para el reto

La canción se llama #EstoyContigo y la idea es que sus seguidores suban fotos y videos a redes sociales con el hashtag. Así se podrá hacer una cadena de publicaciones y poder ayudar con más de 10 sanitizaciones para sectores vulnerables contra el Covid-19.

"Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días. Tú tan lejos, yo solita. Toca quedarse en casita", parte la canción, que ya se encuentra en Spotify. Y en Youtube en cuatro días ya casi alcanza las cuatro millones de reproducciones.