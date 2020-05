Me importa; la nueva reacción de Facebook ya dejó memes para la cuarentena

Después de una larga espera, al fin en nuestro país tenemos el Me importa. Una nueva reacción que se suma a los ya conocidos Me gusta, Me Encanta, Me Divierte, Me sorprende, Me entristece y Me enoja.

En medio de la pandemia mundial por el coronavirus, Facebook le recuerda a sus usuarios que, aunque estemos lejos físicamente, estamos cerca de forma virtual.

También lanzó una nueva plataforma donde se puede pedir u ofrecer ayuda en relación al Covid-19

La red social paulatinamente incorporó esta nueva función a los usuarios de todo el mundo. Así que, si aún no lo tienes, sólo debes esperar.

El Me importa, se suma a otras reacciones de momentos especiales como el Día de la Madre, o el Día de la comunidad LGTBI. Al igual que esas, estará disponible sólo por un tiempo limitado. Así que disfruta mientras puedas de este emoji sonriente y abrazador.

Y, por su puesto, los memes sobre el me importa no se hicieron esperar

Aquí te mostramos algunos que encontramos en el universo virtual.