Nicolas Cage será Joe Exotic en la serie inspirada en "Tiger King"

Uno de los últimos éxitos de Netflix, el documental "Tiger King", será llevado a la televisión en formato de serie con Nicolas Cage como protagonista.

Según informó Variety, la serie de ficción contará con ocho capítulos y será producida por CBS Television Studios e Imagine Television. Eso sí, por el momento se desconoce qué cadena o plataforma la emitirá.

El supervisor de la producción en tanto será Dan Lagana, quien es productor ejecutivo de la serie de Netflix "American Vandal".

La historia

De acuerdo al medio la serie tendrá como base el artículo "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild", el cual fue publicado por Leif Reigstad en la revista Texas Monthly.

Nicolas Cage. Getty

En ese sentido, acorde a Variety, la trama será la siguiente: "La historia se centra en Joe Schreibvogel, también conocido como Joe Exotic, un excéntrico y exótico cuidador del zoológico en Oklahoma que lucha por mantener su parque incluso a riesgo de perder la cordura. La serie vivirá en la guarida del león con Joe, explorará cómo se convirtió en Joe Exotic y cómo se perdió ante un personaje de su propia creación".

Cabe mencionar que este será el debut de Nicolas Cage como protagonista de una serie de televisión.