Resultados del Loto: Revisa si tus números son los ganadores del sorteo 4482

Todos soñamos con ganarnos un gran premio y ser millonarios. Ahora puede ser tu oportunidad: revisa los resultados del Loto en el sorteo de hoy martes 05 de mayo del 2020 y descubre cuántos aciertos tuviste, y, quién sabe, si eres el afortunado ganador.

Pero, ¿cómo puedo jugar en medio de la pandemia? Fácil, tienes que pinchar acá y elegir los tradicionales 6 números. Las opciones son del 1 al 41 y el juego tiene un valor de $1.000. Además podrás agregar el Recargado, Revancha, Desquite, Jubilazo y Multiplicar, con sus respectivos costos y premios. También tendrás la opción de hacer Jugadas Combinadas, el cual cambiará su valor dependiendo de la cantidad de jugadas que hagas.

Loto $1.000

Loto + Recargado $1.500

Loto + Recargado + Revancha $1.800

Loto + Recargado + Revancha + Desquite $2.000

Loto + Recargado + Revancha + Desquite + Jubilazo $2.500

Loto + Recargado + Revancha + Desquite + Multiplicar $2.500

Loto + Recargado + Revancha + Desquite + Jubilazo + Multiplicar $3.000

Ahora que sabemos cómo jugar, revisa los resultados del Loto:

Números:

6, 12, 29, 35, 39, 40

Comodin:

11

Captura Loto.cl

Para más información ingresa AQUÍ

Si eres el ganador y jugaste por internet, Polla Chilena se va a comunicar contigo si tu premio es mayor a tres millones de pesos, o los va a depositar directamente en tu cuenta virtual, si es menor. Para sacar el dinero debes dirigirte al botón Retirar Fondos, donde se te darán diferentes métodos de pago, como emitir un vale vista del Banco Santander o solicitar que se deposite en alguna cuenta personal. Cabe recordar que solo podrás retirar premios, no promociones que entregue la Polla Chilena.

Si no ganaste, no te desanimes, sigue jugando y aprovecha de soñar en cuarentena. ¿Qué sería lo primero que harías al tener todo esa plata en la cuenta? Yo me compraría una casa.