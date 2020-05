La historia de amor de Chris Hemsworth y Elsa Pataky

View this post on Instagram

We are running out of time! Youth have spoken today at the #climatestrike! There is not Planet B. When the major parties don’t listen, our children speak up. They understand that the climate change is destroying our planet… our flora and fauna, and this also include us. 🌏🍃 Nos estamos quedando sin tiempo! Los más jóvenes han salido hoy a la calle en una #huelgaclimatica! No hay Planeta B. Nuestros hijos protestan frente a la falta de acción frente al calentamiento global. Los más jóvenes entienden que el cambio climático está destruyendo el planeta… la flora y la fauna, y esto también nos incluye a nosotros.