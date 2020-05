Te contamos cómo rebajar la cuota del CAE

La pandemia del coronavirus tiene al mundo en crisis económica, por lo que disminuir los gastos se hace fundamental, entonces, cómo puedo rebajar la cuota del CAE?

Si estás pagando el Crédito con Aval del Estado, puedes solicitar en el sitio web de Ingresa, que tus cuotas no superen el 10% de la renta bruta promedio que has tenido en los últimos 12 meses. La diferencia entre la cuota real y la rebaja la subsidia el estado. No tienes que devolverla o pagarla después. El beneficio dura seis meses. Se puede solicitar en cualquier momento del año y se puede renovar, presentando una nueva solicitud.

Eso sí, si envías la postulación los primeros 15 días del mes el descuento aplicará desde tu siguiente cuota. Si lo haces a partir del día 16, aplicará en la cuota subsiguiente.

¿Puedo rebajar la cuota del CAE si mi contrato es modificado por el Covid-19?

Si debido a la emergencia sanitaria se ha reducido tu renta, como efecto de una rebaja temporal de la jornada de trabajo pactada con tu empleador, en marco de la nueva Ley de Protección del Empleo, al solicitar la rebaja podrás adjuntar el anexo de contrato que acordaste ante la Dirección del Trabajo.

La cuota del 10% de tu renta se reducirá en la misma proporción en que haya disminuido tu sueldo. Por ejemplo, si tu cuota rebajada al 10% de tu renta fue $40.000, y acordaste con tu empleador la reducción de tu sueldo a la mitad, entonces la cuota que tendrás que pagar será $20.000.

Para postular, tendrás que registrar:

Tus datos personales y de contacto.

El tipo de dependencia laboral que has tenido el año de postulación y el anterior.

La renta bruta percibida en los 12 meses indicados en el formulario.

Los documentos que acrediten esos ingresos.