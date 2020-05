"Día de la Madre" en tiempos de cuarentena: seis propuestas de regalos novedosos

No cabe duda que este nuevo "Día de la Madre" será especial. La cuarentena y la distancia social por el covid-19 no nos permitirán conmemorar esta jornada como en ocasiones anteriores, pero no por ello vamos a suprimir la parte de los regalos.

Las circunstancias obligan a recurrir a la creatividad, pero claramente existen alternativas. Hay que ir más allá de lo convencional y por eso acá te dejamos algunas opciones novedosas para este domingo 10 de mayo.

1. Un mensaje personalizado de una celebridad

Muchas madres son fanáticas de las celebridades. Para ellas, cantantes, actores, presentadores de televisión, jugadores de diferentes deportes se están uniendo a plataformas que permiten a los fanáticos de todo el mundo solicitar mensajes de video personalizados. Este servicio lo puedes encontrar en CAMEO.

2. Un árbol floreciente

Para aquellas madres que tienen un especial apego con la naturaleza o el medio ambiente. La plataforma de reforestación de Tree-Nation tiene más de 300 especies de árboles para plantar en línea. Algunas opciones incluyen "Bauhinia Purpurea", un árbol con flores de orquídeas moradas. A través del sitio web de Tree-Nation, es posible plantar una Bauhinia Purpurea desde 2 euros (aproximadamente 2 mil pesos chilenos) en el proyecto "Conservar el bosque natural en Tailandia".

Con esta opción, tu madre recibirá por correo electrónico un enlace con una representación virtual de su árbol y podrá decidir cuándo quiere plantarlo, además de información actualizada sobre la especie, su ubicación, crecimiento y compensación de CO2 (Bauhinia Purpurea puede compensar hasta 150 kg de CO2 a lo largo de su vida), entre otros.

3. Regalo escrito en las estrellas

Starregistration.net es un sitio web que permite a las personas registrarse y nombrar estrellas reales para ellos o sus seres queridos, que se pueden ver en cualquier parte del mundo durante el año. Puedes elegir el tipo de estrella, dependiendo de tu presupuesto. Las personas también pueden elegir entre diferentes estilos de certificados, que se entregan electrónicamente o en forma impresa. Una estrella estándar cuesta 29.90 dólares, alrededor de 25 mil pesos chilenos.

4. Una cuenta de streaming de video o música

Durante esta cuarentena, las plataformas de streaming se convirtieron en los grandes compañeros de las familias. El mercado hoy ofrece una amplia diversidad. En música están Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Youtube Music, entre otras. Para películas y series están Netflix, HBO Go, Amazon Prime, entre otros.

5. Una gift card con validez extendida

Gift card o voucher para distintos servicios. Puede ser un restaurante, un bar, obras de teatro, o incluso esa tiendas. Muchos establecimientos ofrecen a los consumidores la posibilidad de comprar un cupón con una validez extendida para ser consumido después de la cuarentena. Algunas de estas iniciativas son "Apoya un Restautante" y Teatro Mori.

6. Experiencia única con famosos

Varios famosos han querido aportar recursos a distintos países que se han visto severamente afectados por el covid. Por ello, están subastando experiencias y el dinero recaudado es donado. A partir de 10 dólares (alrededor 8.500 pesos chilenos), los fanáticos pueden apostar por ser coanfitriones de un programa de Ellen DeGeneres, recibir a Justin Bieber en su casa para cantar, o participar en una película de Scorsese con DiCaprio y De Niro. "ALL IN Challenge" y "OMAZE" son algunos de los sitios con estas oportunidades.