Continúa la pelea entre el alcalde Jadue y José Luis Repenning: "La próxima vez que me pele o hable mal de mí..."

Continúa la pelea entre el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y el periodista de Mega José Luis Repenning. Este viernes, la polémica sumó un capítulo por Twitter.

Hace unos días la disputa se había encendido luego que el edil criticara la medida de cuarentena del Gobierno. En ese contexto, el conductor de noticias le dijo en vivo "con todo respeto y cariño y admiración, usted ha sido un tremendo alcalde, pero usted habla como si supiera de pandemia más que cualquier persona (…) pareciera que usted fuera el epidemiólogo más importante del país".

José Luis Repenning no se lo mandó a decir con nadie a alcalde Jadue: "Pareciera que usted fuera el epidemiólogo más importante del país" En el día de ayer el Ministerio de Salud informó que Recoleta entraba en cuarentena y hoy el jefe comunal criticó a las autoridades.

Tras el altercado, el periodista volvió a golpear en la red social. "Alcalde… con todo respeto, la próxima vez que me pele o hable de mal de mi en pantalla, le pido tenga el coraje de esperar a que yo esté en el panel. Yo lo interpelé desde lo profesional… espero lo mismo de usted. Saludos cordiales", publicó el comunicador.

Y la respuesta no se hizo esperar. "A usted le pediría que la próxima vez que me entreviste, no me diga de manera despectiva y sarcástica, que me creo el mejor epidemiólogo de Chile. Le exijo el mismo respeto que usted y le comento, la vida me enseñó a leer algo mas que lo que aprendí en la universidad", contragolpeó la autoridad comunal.