John Krasinski sorprende a dos fans que se acaban de comprometer y reúne al elenco de "The Office" para oficiar un matrimonio virtual

El actor John Krasinski reunió a todo el elenco de "The Office" para oficiar el matrimonio virtual de una pareja de fans de la serie, los cuales se acaban de comprometer.

En una nueva edición de "Some Good News" (SGN), un programa que hace desde su casa y que solamente entrega "buenas noticias" durante la pandemia de coronavirus.

En esta ocasión, el actor conversó con dos fans de la serie, los cuales se acaban de comprometer, y en donde él le pidió matrimonio a ella de la misma manera en que Jim (Krasinski) lo hacía con Pam (Jenna Fischer) en una de las escenas más recordadas de The Office.

Episode 7 of @somegoodnews is here and well …

we ‘Love' it !!! #SGNlove #SGNwedding https://t.co/qvrmQg6ZcR

— John Krasinski (@johnkrasinski) May 11, 2020