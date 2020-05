La mujer que le dijo que no al "Chapo" Guzmán: ¿Cómo terminó la historia?

Joaquín Guzmán Loera se enamoró a primera vista en una fiesta de Blanca Estela Peña García. Pero ella sabía de quién se trataba y de forma determina le dijo que no al "Chapo", fundador del Cártel de Sinaloa.

Fue ahí, en esta fiesta fue rechazado por la mujer por primera vez. Y de acuerdo al periodista Gerardo Reyes en un reportaje de la cadena Univision, el narcotraficante no se rindió, porque en verdad, no podía soportar que le dieran un no como respuesta.

En un documento de inteligencia elaborado antes de su captura en Mazatlán el 11 de julio de 2015, los investigadores anotaron como una de las debilidades del capo la “necesidad de compañía femenina” junto con la de “afecto a las comodidades” y la de “gusta de fiestas”.

Rechazó al Chapo

Fue así que el "Chapo" se propuso conquistar a esta empleada bancaria de Compostela, pero la verdad es que las negativas se repitieron una y otra vez. Tanto que lo llevó a tomar una decisión desesperada. Le lanzó desde un avión cientos de flores, lo que solo aumentó los intentos de la mujer por alejarse, ya que no quería involucrarse con un criminal.

Según el artículo de Infobae, esto marcó un antes y después. Porque cuando la mujer tenía 30 años, el "Chapo" la secuestró y la obligó a tener una relación, la cual fue larga, ya que Blanca no se negó por temor.

Se dice que no tuvieron hijos, aunque el reporte de seguridad señala que de esa relación nacieron dos hijos: Estela Desiree y un varón, ambos llevan el apellido del narcotraficante.

A partir de entonces Blanca Estela se ha mantenido en el anonimato y alejada de los negocios del Cártel de Sinaloa, sin embargo, durante el tiempo que el narcotraficante estuvo libre, la mujer habría estado recibiendo una pensión.