Reino Unido: trabajadora muere por coronavirus días después de ser escupida por hombre que afirmó estar contagiado de covid-19

Una trabajadora ferroviaria de Londres en el Reino Unido falleció de coronavirus días después de ser escupida por un hombre que aseguró estar contagiado de covid-19.

Según informa BBC, la mujer identificada como Belly Mujinga (47) trabajaba en la céntrica estación de Victoria cuando fue agredida por el sujeto el pasado 22 de marzo, mientras ella estaba con una colega.

UK rail worker dies of coronavirus after being spat at while on duty https://t.co/QTHtEd9viT

— The Guardian (@guardian) May 12, 2020