Te contamos cómo sacar un certificado de afiliación a Isapre en línea

Si necesitas acreditar que eres parte o no del sistema de salud privado de nuestro país necesitas un certificado de afiliación a Isapre. Aquí te contamos cómo puedes solicitarlo a través de internet y así no salir de tu casa en esta cuarentena. En este trámite también se acredita si es cotizante o carga. Si usted no cuenta con Isapre, es probable que permanezca al Fondo Nacional de Salud, Fonasa.

Te contamos cómo sacar un certificado de afiliación a Fonasa en línea Este trámite lo pueden hacer todas las personas que estén aseguradas en Fanasa y sus respectivas cargas, en los tramos A, B, C o D. Sólo necesitan su cédula de identidad vigente y no tienen ningún costo.

Para realizar este trámite, usted necesita la Cédula de identidad de la persona afiliada y del o la solicitante o un poder simple del afiliado, en caso de que la solicitud sea realizada por una tercera persona. No tiene ningún costo y puede realizar en línea.

Así puedes sacar el certificado de afiliación a Isapre

Una vez en el sitio web de la institución, escriba su usuario y clave, y haga clic en "ingresar". Si no está registrado, cree una cuenta haciendo clic en "obtener clave".

En la sección servicios para personas, ingrese a "certificado de afiliación a Isapre".

Haga clic en "solicitar en línea" y posteriormente en "imprimir certificado".

Como resultado del trámite, obtendrá inmediatamente el documento.