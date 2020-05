Averigua si tienes deudas de contribuciones con tu propiedad

¿En medio de la pandemia se te olvidó pagar la cuota de abril y no sabes si tienes deudas de contribuciones con tu propiedad? No te desesperes, porque el gobierno postergó este pago de forma automática a los que no hayan hecho el depósito. El monto impago será distribuido en 3 cuotas iguales, sin intereses. Estas cuotas tendrán vencimiento en junio, septiembre y noviembre de 2020. Podrán acceder al beneficio personas con propiedades cuyo avalúo fiscal sea inferior a $133 millones. Hay que recordar que la segunda cuota se paga en junio, la tercera en septiembre y la cuarta en noviembre.

¿Y cómo puedo saber si tengo deudas de contribuciones de bienes raíces?

Una vez en el sitio web de la institución, seleccione la región y la comuna donde se ubica la propiedad, escriba el rol, y haga clic en "no soy un robot" y luego en "buscar".

Como resultado del trámite, obtendrá el documento inmediatamente.

¿Y si quiero pagar las contribuciones?

Una vez en el sitio web de la institución, haga clic en “pagar contribuciones”.

Seleccione la región, comuna, ingrese el número de ROL y haga clic en “buscar”.

Haga clic en “pagar”.

Seleccione el medio de pago, si será con cargo a su tarjeta de crédito o cuenta bancaria, y siga las instrucciones.

Como resultado del trámite, habrá realizado el pago de contribuciones de un bien raíz.