¿Sobreviviste al apocalipsis de "Avengers"? Una curiosa página web te dice si Thanos te mató o no

Si ya viste "Avengers: Infinity War" entenderás esto. Si no, y deseas verla más adelante, huye. Pero igual, ya ha pasado mucho tiempo, así que la arte de spoiler no es necesaria. Simplemente, vinimos a recordarte una curiosidad, en tiempos que nos recuerdan al Apocalipsis de Thanos. ¿Lo recuerdas? Cuando millones de personas en el mundo vieron "Avengers: Infinity War" y el sentimiento tras salir del cine fue tremendo: fue un final devastador.

Si alguna vez estuviste con ansias de esperar "la próxima película de Marvel", la distancia entre "Infinity War" y "End Game" fue eterna. Para amenizar un poco esa espera, una curiosa página fue lanzada. Se trata de "Did Thanos Kill Me?" (¿Thanos me mató?, en español).

Ponte aprueba en el Apocalipsis de Thanos

Al pinchar el enlace puedes obtener en segundos únicamente dos respuestas:

1. “You were spared by Thanos” (Thanos te perdonó la vida).

2. “You were slain by Thanos, for the good of the Universe” (Fuiste asesinado por Thanos, por el bien del Universo).

¿Qué resultado obtuviste?

Como lo imaginarás, el resultado es aleatorio, de la misma manera en que fueron elegidas las víctimas de Thanos en la tercera entrega de "Avengers". Lo bueno es que, quienes ya vimos "End Game", sabemos que el gran Iron Man, Tony Stark, nos salvó a todos. De hecho, constantemente en redes sociales hay personas llorando su partida. Sobre eso, hay varias teorías sobre la posibilidad de que Iron Man regrese.

Algunas apuntan a su aparición en películas cuyo espacio-tiempo se ubica previo a la gran batalla de "Endgame". Pero también hay teorías que podrían darle un retorno posterior a la gran batalla, con un giro de guión absolutamente creíble. Es Iron Man, ¿por qué no?