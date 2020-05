Restauran último video conocido de un tigre de Tasmania

La ecología es importante para el mundo en que vivimos, pues estudia la manera en que las especies se relacionan entre ellas en un ecosistema y cómo es que se aferran mutuamente. Lamentablemente, la mayoría de las interacciones que el ser humano tiene con las demás especies terminan en la extinción de una especie completa.

Ese fue el caso del tigre de Tasmania, quien vivió en Australia y en Nueva Guinea durante mucho tiempo, hasta que llegaron los humanos y los cazaron hasta la extinción.

Fue hace 200 años que tanto la cacería sin control de este animal y la destrucción de su hábitat los empujaron hacía la extinción. Quedando pocos ejemplares, estos fueron puestos en cautiverio y lograron sobrevivir durante un tiempo más.

El último tigre de Tasmania se llamaba Benjamin y el último video que se grabó de este se filmó en el año de 1935. Este video de 21 segundos es lo único que se salvó de todas las grabaciones que existían de Benjamin y es muy importante porque después de este video, el tigre de Tasmania murió.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.

Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy

— NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020