Chino Ríos se enoja por cuarentena: "Cuánto tiempo escuchando la misma hueá, saben lo que está afectando a la Región Metropolitana, pero no hacen nada"

Marcelo "Chino" Ríos, ex número uno del tenis mundial, usa bastante su cuenta de Instagram para opinar de la contingencia. Al parecer, en esta oportunidad, está enojado con las autoridades por el manejo de la cuarentena.

En una nueva publicación, "el Chino" puso una foto donde se ve parte de una cita al ministro de salud, Jaime Mañalich, refiriéndose a la efectividad de la medida en Chile.

Ríos la compartió y dijo "cuanto tiempo escuchando la misma hueá".

"Para algo ustedes están ahí"

"Saben lo que está afectando la Región Metropolitana, pero no hacen nada", agregó. "Sigamos poniendo cuarentena y esperemos que la gente se aburra de no respetarla", siguió el tenista. Finalmente, el "Chino" dijo que "yo no tengo la solución pero para algo ustedes están ahí. Y no se ve que hagan nada".

"Pongan mano dura , prueben cosas nuevas", finalizó el ex número uno.