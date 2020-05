Monos se robaron muestras para test de coronavirus desde un laboratorio: hay un video e incluso uno masticó su botín

Insólito pero real. Unos monos se lanzaron encima de un funcionario de salud con una misión: robar muestras de sangre con coronavirus. El particular hecho ocurrió en un hospital cerca de Nueva Delhi, India. El temor se apoderó de la gente en el lugar, ya que había temor de que, con esta acción, el virus se propagara. Robaron tres muestras.

Para escapar, los tres peludos ladrones treparon los árboles más cercanos. Incluso hay un video de la situación.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2

— Ishita Bhatia (@IshitaBhatiaTOI) May 29, 2020