Una visita inesperada: familia despierta y descubre a un alce en su piscina

¿Qué pasaría si al despertar miras por la ventana y ves un alce en la piscina de tu casa? Bueno, esto le pasó a una familia en Ottawa, Canadá.

"Miré por la venta y ahí estaba, haciendo todo lo posible por salir de la pileta, con las patas enredadas con el cobertor. Al ver lo que sucedía, desperté a mi mujer y le dije: 'Hay un alce en la piscina'. Así comenzó todo", relató Paul Koch a CTV News.

El animal era un ejemplar hembra y con un peso cercano a los 360 kilos. Mientras el animal disfrutaba del agua, el dueño de casa se comunicó con personal del Ministerio de Recursos Naturales y la policía local para que lo ayudaran a resolver la situación.

The Koch’s woke up to a full grown moose in their pool. Ministry of natural resources is on their way. It’s been about 2 hours. #ottnews @ctvottawa pic.twitter.com/1OXCFSgtNh

— Saron Fanel CTV (@saronfanel) May 29, 2020