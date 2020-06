Comparan a Trump con Hitler por una foto con la biblia: pero la imagen es falsa

En los últimos días ha circulado, en redes sociales, una imagen que compara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Adolf Hitler. En el viral se juntan dos fotografías en las que, supuestamente, ambos llevan una biblia en la mano. Pero una de las fotografías es falsa.

El pasado lunes 1 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posaba sujetando una biblia en la puerta de la iglesia de St. John en Washington para unas fotos. Ese mismo día se desarrollaron protestas contra el racismo.

Esto tras la horrenda muerte de George Floyd. Es una de esas fotografías al presidente norteamericano la que han utilizado algunos usuarios en redes sociales para comparar al estadounidense con Hitler.

Sin embargo, la imagen del dictador de la Segunda Guerra ha sido editada. Así se añadió la supuesta biblia. En la fotografía original no lleva nada en la mano. Por lo tanto, aunque la pose de Trump es real, la foto de Hitler ha sido modificada.

With Trump everything is warily similar to Hitler and his reign of terror! pic.twitter.com/FXFixD2KHQ

— InMyOpinion (@PrestonTl2700) June 4, 2020