Los espectadores más adorables: llenaron estadio de Corea del Sur con peluches de "Pokémon", "Mickey Mouse" y otras series

La pandemia del coronavirus ha generado la suspensión de muchos eventos deportivos. En otros casos, {estos han debido llevarse a cabo sin público. Así sucedió en Corea del Sur. Sin embargo, si había público: un ejército de peluches, con poderosos personajes.

Cientos de peluches pudieron apreciarse en las gradas y eran reconocidos asistentes. Por ejemplo, de la saga Pokémon estaba Pikachu, Snorlax y Dragonite. Pero también estuvieron otros como Chopper de One Piece, Doraemon, Hello Kitty. Bob Esponja, Mickey Mouse y Winnie The Pooh también.

Hay algunas imágenes. ¿A qué otros personajes reconoces?

Captura