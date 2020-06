Subió su "antes y después" de las drogas e hizo estallar las redes: la historia de Amber

La joven Amber Hoffman, de 24 años, cayó en la droga y terminó en la calle. Pesaba 42 kilos, era adicta a las metanfetaminas y a la heroína. Tal es su consumo que termino con un agujero en el corazón. Hoy lleva "nueve meses limpia", fue operada y quiso contar su historia para generar consciencia. Para esto, subió a sus redes una foto de cuando su madre la sacó de las calles y cómo se encuentra hoy.

"A la izquierda: yo, completamente rota, 42 kilos, viviendo en las calles, viviendo con miedo, con dolor, adicta a la metanfetamina y la heroína, y preparada para que mi vida llegara a su fin. Tuve endocarditis dos veces por consumir y un agujero en el corazón. Mi madre me hizo esa foto cuando vino a rescatarme", narra en su post Amber.

"A la derecha: me he hecho esa foto esta noche. No me ha importado el ángulo. Solo quería mostrar mi felicidad. Nueve meses limpia. He luchado duramente durante meses en el hospital, he sobrevivido a la cirugía de corazón, he engordado 18 kilos, tengo un lugar donde vivir y tengo a mi familia y mis gatos para ayudarme", sigue la joven.

Su "antes y después" se ha transformado en mensaje de esperanza para lo que enfrentan el yugo de las drogas y sus publicaciones se han convertido en virales.

"He publicado la foto del 'antes' muchas veces, pero esta historia es muy importante. La recuperación es posible, y merece la pena", concluye el texto.