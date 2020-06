Diputada Ossandón reveló secreto: colaborador se tatuó imagen de ella

View this post on Instagram

Qué vergüenza sentí al enterarme que un colaborador se tatuó con una imagen mía. “Estás loco”, le dije. Me enojé mucho, pero lo único que pude hacer fue resignarme y agradecerle por el gesto. Han pasado ya hartos años. Y ahora me atrevo a compartirlo con ustedes. Es una de las cosas curiosas que me han pasado en la vida. ¿ A alguien de ustedes le ha ocurrido algo parecido?