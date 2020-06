¿Quién es Jon? Una mujer que redecoraba su casa encontró un mensaje oculto bajo el papel tapiz

Nunca sabes lo que se esconde detrás de las paredes de tu casa. Hasta que tienes que redorar o reparar algo. Eso es lo que le pasó a una mujer australiana en Londres.Decidió cambiar el papel tapiz. Al retirar el antiguo papel. Descubrió un insólito mensaje con un divertido consejo de un propietario anterior.

"Si alguna vez tienes volver a empapelar este cuarto, necesitarás 8 rollos de papel", señala el mensaje con este divertido consejo. Charlotte Morrison, la nueva dueña del inmueble, compartió en las redes sociales el mensaje y rápidamente se hizo viral.

"Compré solo seis rollos a 17 dólares por rollo el 5 de diciembre de 1997, y no fue suficiente. (Me cabreó de verdad)", añade el mensaje del antiguo dueño. Según informa FoxNews, la mujer habló con este medio para decir que que encontrar el mensaje hizo que valieran la pena las horas dedicadas a quitar el papel tapiz. Y es que no todos los días descubre uno un mensaje que había estado oculto detrás de las paredes durante más de dos décadas.

Más de 20 años

La nota, firmada simplemente por "Jon", fue fechada el 21 de diciembre de 1997. Después de publicar la imagen en Facebook, esta recibió más de 17.000 me gusta y se compartió más de 14.000 veces. Sorprendentemente, la publicación finalmente llegó a la familia de Jon, que contactó a Morrison. "Realmente me ha hecho reír", señaló ella al medio al explicar la historia al mencionado medio. Jon fue una buena persona al dejar este consejo.

Te dejamos una foto del mensaje: