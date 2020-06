"Te estás yendo al chancho": Pepa Hoffmann VS. Mauro Tamayo

Como ya es costumbre, todos los días hay alguna polémica o anécdota en el matinal de Chilevisión "Contigo en la mañana", y obviamente hoy no fue la excepción.

El round de hoy fue protagonizado por la diputada de la UDI María José Hoffmann y el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo.

Todo comenzó con las críticas que realizara el jefe comunal a la gestión del Gobierno- específicamente la licitación de La Moneda de productos gourmet- ante lo cual la parlamentaria respondió: "Todos cometemos errores, el alcalde también comete errores, pero ya basta de criticarlo todo, ¿quiénes somos nosotros? Cómo va a ser tema lo de las comidas, en serio".

"Yo no hago una crítica a la persona del Presidente, hago una crítica a cómo no tiene asesores y equipo que le diga algo, que lo ayude", argumentó, añadiendo que "el Presidente no es capaz de discernir el cuidado superior de la nación".

"Ah ya, cortala poh’, te estás yendo al chancho poh’ alcalde. ¿Cómo no va a ser capaz de discernir? Está diciendo una barbaridad", reafirmo Hoffmann.

"Yo respeto el debate, pero creo que el alcalde está fuera de sí. No creo que esté en sus cabales está mañana. Por lo que sé es una persona bastante ponderada, pero no sé lo que le pasó hoy o si está planeando un golpe de Estado con Jadue", agregó la parlamentaria.

Y esta fue la respuesta de Tamayo, que no logró calmar los ánimos: "Yo no estoy planeando ningún golpe de Estado con el alcalde Jadue, es la UDI la que sabe bastante de golpes de Estado, a lo mejor tiene esa afinidad de traspasarles a otros la idea de andar haciendo golpes. No está en nuestra idea".