¡Insólito! Osama Bin Laden apareció entre "el público" del estadio Elland Road del Leeds United

Los partidos de fútbol que se están jugando son pocos. ¿Sin público? Por supuesto. Pero ha sido reemplazado por personas de cartón. Esta práctica se ha observado bastante en Europa, en países como España o Inglaterra. En otras partes del mundo, como en Japón, han optado por peluches. La idea es que el estadio se vea lleno, buscando emular los "tiempos normales". Y en la búsqueda de rostros para llenar las gradas, hubo un error.

Elland Road es un estadio de fútbol de la ciudad de Leeds, en el condado de Yorkshire del Oeste en el Reino Unido. Y fue ahí donde el Leeds United puso varios recortes de cartón en las gradas, sin percatarse que uno de ellos era Osama Bin Laden, el fallecido líder de Al Qaeda. No se habían percatado. Pero las redes sociales vitalizaron imágenes con el particular personaje sentado en el estadio.

En un intento por mejorar la atmósfera del estadio, el conjunto inglés ha permitido que los seguidores paguen 25 libras para aparecer, en forma de cartón, en las gradas. ¿Habrá parado alguien por Osama? Al parecer no.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) June 24, 2020