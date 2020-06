La predicción de Pedro Engel: “Vamos a vivir cosas muy fuertes de aquí a noviembre"

El tarotista y astrólogo Pedro Engel, dijo que visualizaba que venía una crisis mundial y que no estamos ni siquiera en la mitad del túnel. Además, habló sobre cómo enfrentar la pandemia de la mejor manera.

En conversación con Angélica Castro en el programa “Velvet al Desayuno” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, Engel precisó que ya sabía que venía una crisis de esta magnitud, “ya lo sabíamos, mis maestros lo hablaron, que el sistema se iba a derrumbar, esto no fue una cosa de momento, fueron años que se sabía que este sistema iba a colapsar…lamentablemente estamos recién en la sinopsis del asunto, porque los astros muestran que se viene de aquí a noviembre…muestra cosas muy fuertes que ni nos imaginamos que vamos a vivir, es como si estuviéramos atravesando un túnel…pero en conjunto vamos a construir una sociedad, vamos hacer una ronda finalmente, por muchas diferencias políticas y sociales, va a suceder algo más grande que nos vamos a tener que tomar de la mano. Vamos a tener que hacer una ronda”.

Además, agrega que recién en diciembre va haber pasado lo peor, “yo pienso que vamos a vivir cosas muy fuertes de aquí a noviembre…en diciembre recién vamos a saber cómo continuar…hasta diciembre no va hacer fácil, sí veo que es una crisis muy fuerte y muy dolorosa, que no estamos ni si quiera en la mitad del túnel. Es la peor crisis de la historia en por lo menos 500 años. Tenemos que estar preparados para las personas que nos necesitan, estar en una actitud de sabiduría”.

El tarotista cree que ya estábamos viviendo en una sociedad que no se sustentaba y que tiene mucho que ver con el maltrato hacia la tierra, “nosotros vivimos en una sociedad que ya no se podía sustentar, sobre todo con el maltrato a la madre tierra…yo pienso que esta crisis social, es una crisis espiritual, el alma de la tierra y el alma de los seres humanos explotó para hacer este cambio. El año 2020 es el año del 2, me di cuenta que es la dualidad, lo bueno y lo malo, después de esta experiencia tan fuerte que vamos a vivir, vamos a quedar más cerca de la unidad”.