¿Fanático del café? Crearon una mascarilla biodegradable en la que sentirás su aroma por un mes

Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a la mascarilla. En medio de la pandemia del coronavirus, este elemento es de uso obligatorio en casi todo el mundo. Distintos materiales y diseños se han aplicado a un elemento que, hasta hace poco, no era tan masivo. Y si bien, la efectividad del material para la protección debe ser lo más importante, algunos se han puesto más creativos. Fórmulas para no empañar los lentes, diseños que no maltraten las orejas, y ahora, un filtro con olor a café.

Si eres fanático de este brebaje de olor particular, te encantará esta propuesta. Una compañía preocupada por el medio ambiente desarrolló un curioso cubrebocas biodegradable pero que huele a café cuando te lo pones. La idea fue desarrollada por una empresa en Vietnam En su descripción asegura que puede mantener dicha fragancia hasta por un mes.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIVE AWAY "KHẨU TRANG CÀ PHÊ AIRX"

🎉🎉 VÌ NHIỀU LÝ DO NÊN CHƯƠNG TRÌNH BỊ DELAY. NHƯNG CUỐI CÙNG THÌ KẾT… Posted by ShoeX on Tuesday, May 12, 2020

Mascarilla permanente

Recordemos que en los países que ya pasaron "la primera ola de contagios" por el coronavirus, y que están recuperando ciertas rutinas, la mascarilla sigue presente. Al parecer, es un elemento que nos acompañará algunos meses o años más. Todo para evitar que el virus tenga segundas o terceras olas de contagio a nivel global. ¿Por qué no hacer más agradable esa espera con un rico aroma?