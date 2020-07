Ni el coronavirus detuvo concurso anual de "hot dogs": ganador comió 75 en 10 minutos

El coronavirus frenó muchas de las celebraciones del 4 de julio —Día de la Independencia de Estados Unidos— de este año en Nueva York, pero algunas cosas siguieron igual. Joey Chestnut y Miki Sudo repitieron como campeones —de las divisiones masculina y femenina respectivamente— del famoso concurso de comer más "perros calientes" que organiza la cadena de restaurantes Nathan's Famous.

Chestnut ingirió 75 salchichas con sus respectivos bollos en 10 minutos y Sudo comió 48 y medio en una competencia que se realizó en un lugar no revelado sin público presencial. Ambos totales de hot dogs fueron récords mundiales. "Siempre busco un récord", dijo Chestnut antes de que el concurso se transmitiera en la cadena ESPN, actualmente hambrienta de eventos deportivos en vivo. "Sé que eso es lo que quieren los fanáticos", agregó.

Joey Chestnut does it again! Wins the Nathan Hot Dog 🌭 eating contest 🐐 name a better duo than hot dogs and Joey Chestnut 😅

pic.twitter.com/hYC3IOrv6R

— the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 4, 2020