"Debemos ser resilientes": ex miss Colombia que sufrió la amputación de una pierna reaparece bailando en Instagram

Con mis dos hombres favoritos en el mundo que me ayudan a recuperarme día a día con su amor y compañía @rickialvarezv @alvarezcamera !!! Faltó mi @lenard.vanderaa ❤️❤️❤️ Aquí voy mi gente linda, mi tercer día de recuperación, no he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes😀