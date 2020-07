La molestia de Boric: se retira del panel por falta de mujeres en matinal de CHV

"Somos puros hombres en el panel y no tengo ninguna duda que hay mujeres capaces para hablar de esto, como Gael, Karol o la diputada Carolina Marzán".

Esta fue la pausa que hizo el diputado Gabriel Boric, en medio de su participación en el matinal de Chilevisión "Contigo en la Mañana", donde les anunció a sus conductores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, que se retiraría por la falta de panelistas femeninas.

"Tenemos que hacer un gesto y por más cosas importantes que hay por decir, me despido, porque hay que impulsar que haya mujeres en el panel, agradezco el espacio", dijo el parlamentario.

Y de inmediato Julio César le dijo "Gabriel, no seas impulsivo, no seas irracional e impulsivo y escúchanos, este panel no estaba así esta mañana, donde estaba Luis Pardo iba a estar Paulina Núñez, tuvo un problema y se bajó del panel".

Acto seguido, Álvarez le explicó que la producción periodística trata siempre de tener mujeres en el panel. No obstante, esto no sirvió y Boric se desconectó.