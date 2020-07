Comió sashimi en mal estado y le creció un gusano de casi 4 centímetros en la garganta

Si comes sashimi piénsalo dos veces, porque a una mujer de 25 años le creció un gusano de casi 4 centímetros en la garganta.

De acuerdo a lo que recoge Infobae, la mujer presentó dolores de garganta y al ser atendida por los médicos, hicieron el terrible hallazgo.

El gusano estaba alojado en una de sus amígdalas, lo que le provocaba los dolores. El caso fue publicado en la tradicional revista de divulgación norteamericana The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene y firmado por los médicos Sho Fukui, Takahiro Matsuo y Nobuyoshi Mori, todos japoneses del Hospital St Luke’s International de Tokio.

“El cuerpo del gusano era negro, de 38 mm de largo, 1 mm de ancho, y estaba mudando la cutícula externa. La PCR de ADN y el hecho de que el gusano estaba en exudación reveló que este gusano era una larva de cuarta etapa de Pseudoterranova azarasi”, señala el documento.

El informe continúa con la descripción del caso: “El Pseudoterranova es un nematodo poco común de la familia Anisakidae. Anisakis simplex, un tipo importante de la familia es un gusano redondo blanco que causa enfermedades gástricas, intestinales, ectópicas y alérgicas. Al igual que Anisakis, Pseudoterranova infecta predominantemente en el estómago después de consumir larvas de tercera etapa en peces marinos crudos o poco cocidos, y se han notificado más de 700 casos en Japón, los países del Pacífico Norte, América del Sur y los Países Bajos”.

De acuerdo con la publicación, eso último fue clave para determinar el origen de la aparición.

Durante cinco días la mujer había padecido ciertos dolores que fueron intensificándose. Aquella vez había injerido sashimi, una comida típica de Japón que consiste en pescado o marisco crudo cortado en rodajas finas.

Según la revista, los médicos informaron que el desagradable gusano instalado en la garganta de la paciente era una larva de la cuarta etapa del gusano, y agregó que la infección había sido causada por su encarnación más joven como una larva de tercera etapa que estaba presente en su plato de sashimi.