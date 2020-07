Pamela Jiles y el round contra Javier Macaya por retiro de fondos: "¿No te da vergüenza lo que va a pasar si esto no se aprueba?

La diputada Pamela Jiles (PH) se lanzó con todo contra Javier Macaya (UDI) en el matinal de Chilevisión "Contigo en la mañana", por el proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

Jiles, quien apoya el proyecto, sostuvo irónicamente que "es evidente que el Gobierno no le puso el ritmo a los anuncios, aún no han hecho los anuncios del Presidente Larroulet, por su vocero Sebastián Piñera".

"A quien le debemos en concreto este proyecto, es a un señor que se llama Matías Walker, militante DC de familia de derecha, que fue quien puso en tabla el proyecto, porque era la única solución posible. Me gustaría decirle a Javier, si no le da vergüenza no haber votado a favor, ni so le da vergüenza meterse al bolsillo de la señorita Juanita, ¿no te da vergüenza lo que va a pasar, a propósito de las movidas sucias del Gobierno, si mañana esto no se aprueba", precisó la parlamentaria.

Y llegó el momento de la respuesta de Macaya. "A mí lo que me da vergüenza es rebajar el nivel de los debates, no le voy a contestar a Pamela Jiles", indicó primeramente, pero luego se animó y sí arremetió: "me habría dado vergüenza bailar cuando miles de chilenos lo han pasado mal", haciendo alusión a la celebración que tuvieron algunos diputados luego de la última aprobación.