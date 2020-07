"Cámara increíble" y "qué rico, sándwich con el pan del osito": el fenómeno de los jingles pegotes está de regreso

¿Se te ha pegado alguna canción de comercial? Éstas son conocidas como"jingles". "Lo mejor ya se está haciendo, Simón Bolivar está creciendo". ¿Lo leíste con el ritmo en tu memoria? Esa fue una canción utilizada hace unas décadas para promocionar a una institución educacional. Y así, cada cierto tiempo, este fenómeno se vuelve a repetir. Otra vez está ocurriendo: con una canción sobre un pan y otra sobre unos smartphones.

"Bonito" es una canción del artista "Jarabe de Palo". Fue muy popular en nuestro país. La letra dice "Bonito, todo me parece bonito". Pues esta pegajosa canción, fue rescatada (en parte) por la marca de pan "Bimbo" y muchas personas manifestaron que era "pegote". La nueva letra señala: "qué rico, sándwich con el pan del osito". En redes sociales, hay muchos comentarios y memes al respecto. Pero no es la única canción reciente que generó este efecto. Al parecer, el slogan fue lanzado en Perú en 2019.

¿Ahora? Vive en el inconsciente colectivo de nuestro país.

La cantante chilena Denise Rosenthal tiene muchos fans que siguen sus canciones, sus posteos en redes sociales y más. Pues bien, ella ahora también está protagonizando una de estas canciones que "se pegan" en nuestro inconsciente. La artista protagonizó el comercial de los celulares de la serie A de Samsung. ¿El tema? Al parecer un ritmo nuevo en cuya letra dice "cámara increíble, pantalla increíble y una batería que dura mucho más".

El ritmo que acompaña a la canción, facilita el recordar la letra. Es que tiene bastante ritmo.

Y como señalábamos en un inicio, los usuarios hicieron un festín con ambos temas. Incluso, los usuarios se debaten "cuál de las dos" debería ser declarada la canción "pegote" del 2020. Otros consideran que su efecto "pegote" fue más potente al estar todos en cuarentena por la pandemia.

Y hay "equipos" algunos aprueban totalmente a la "canción del osito" y otros a la "canción del celular". ¿Cuál eliges tú? ¿Recuerdas otros "jingles pegotes"?

Yo no cual se gana el premio de "canción que no me puedo sacar de la cabeza"…. Si la tuya con Samsung o la del "¡Que Rico! Sándwich con el Pan del Osito" jajajaja.

Necesito que se acabe la cuarentena 🙁

— Karluuchi 🍃🌌 (@Karluuchi) July 22, 2020