Video: rayo cae sobre la Estatua de la Libertad y deja impresionante registro

Impactante es la imagen y video que circula por redes sociales, donde un rayo impacta la parte trasera da la Estatua de la Libertad, en Nueva York.

El video dura cerca de 20 segundos, y muestra las nubes grises y dos destellos que atraviesan el cielo a espaldas de la icónica estatua.

Todo fue captado por un usuario de Twitter desde un muelle de la isla Ellis.

BREAKING VIDEO: WATCH: Massive lightning bolt strikes Statue of Liberty as storm passes over NYC https://t.co/CAiIVqqO9o pic.twitter.com/5hacFiswg1

— 1010 WINS (@1010WINS) July 23, 2020