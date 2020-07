¿Papel higiénico educativo? En Japón imprimen cómics para niños sobre educación y consentimiento sexual en los rollos

En Japón desarrollaron un curioso método para hacer llegar información de educación sexual a los jóvenes en el lugar más privado de todos: el baño. A través de un cómic impreso en rollos de papel higiénico una fundación busca educar a niños y jóvenes sobre estos temas. La organización sin fines de lucro, Sowledge, señaló en su sitio web que "es un medio de educación sexual que cualquiera puede conocer con tranquilidad".

"Todavía hay una conciencia tabú sobre el "sexo", pero es información importante. Entonces Sowledge se dio cuenta de que la educación sexual se puede comenzar desde la escuela primaria", detallan. Para luchar contra el tabú o la vergüenza que erróneamente puedan sentir los niños al preguntar, pensaron en este formato. Decidieron por la información sobre un objeto que se usa en un lugar privado.

La información que está en los rollos aborda diversos temas. tanto el acto y las prácticas sexuales en sí mismas, como también la importancia del consentimiento y el respeto a la privacidad. El paquete de rollos de papel higiénico incluye un libro para padres. Según señalan "para que pueda consultarlo por si los niños tienen preguntas después".

El contenido de estos papeles "se basa en la orientación educativa internacional publicada por la UNESCO desde los 5 años y bajo la supervisión de médicos, parteras y especialistas en educación sexual", explicaron en el sitio.

A Japanese non-profit has created illustrated sex-ed toilet paper for kids so that they can learn about topics like consent, sexuality and sexual violence in private. https://t.co/G8MD3FAZeF pic.twitter.com/IkEwwwG54v

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) July 14, 2020