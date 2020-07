La vergüenza y susto de la vida: salió corriendo desnudo a la calle para salvar a su sobrina de un "secuestro"

Rápidamente se transformaron en virales, las imágenes de un hombre inglés que salió desnudo de su casa, porque creyó que estaban secuestrando a su sobrina de 11 años.

Nathan Murphy (29), salió sin ropa a la calle, luego de que junto a su familia pensara que Lucy estaba gritando en la calle en el furgón de un desconocido que la estaba intentando secuestrar.

Así, el sujeto actuó con una máxima velocidad para ingresar al auto de su padre y perseguir al supuesto secuestrador. Sin embargo, cuando estaba yendo a buscar a la niña, se encontró con la pequeña Lucy.

"Estaba dormido y cuando me desperté, escuché que gritaban. Abrí la ventana y pensé que alguien había sido atropellado o que estaba siendo apuñalado o algo así”, confesó Nathan.

"Salté de la cama, intenté encontrar mi ropa, terminé agarrando una camiseta y volé escaleras abajo. Cuando estaba en el frente escuché ‘secuestro’ y pensé, ‘Wow, esto es serio’”, relató.

Y continuó: “Las puertas del auto de mi papá se cierran automáticamente cuando alguien entra, así que me levanté y comencé a gritarle que me dejara entrar porque estaba desnudo y la mitad de la calle estaba afuera mirando. Cuando subí al auto, vi a Lucy doblar la esquina, así que salí y fue entonces cuando comenzó la vergüenza”.

"Me sentí estúpido y pensé, espero que ninguna de las madres me denuncie‘ porque todos sus hijos me habían visto en la planta baja y no quería que me causara problemas", admitió.