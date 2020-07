Televidente le salvó la vida: vio a reportera en la TV y le mandó correo por bulto en su cuello

Un golpe de suerte fue lo que le ocurrió a una periodista de televisión en Estados Unidos, luego de que descubriera que tenía cáncer…pero gracias a una espectadora que le notó un bulto en el cuello.

Victoria Price, periodista de la cadena WFLA en Tampa, contó la historia a través de su cuenta de Twitter y alertó a sus seguidores que el próximo lunes se someterá a una cirugía para extirpar un tumor, la tiroides y algunos nódulos linfáticos.

Price explicó que en junio comenzó a hacerse estudios luego de que una mujer le escribiera un correo electrónico, preocupada por su salud: “Hola, acabo de ver tu informe de noticias. Lo que me preocupa es el bulto en tu cuello. Por favor, haz que te revisen la tiroides. Me recuerda a mi cuello. El mío resultó ser cáncer. Cuídate”.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020