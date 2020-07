"Es el verdadero señor de los anillos": la impresionante foto de Saturno que capturó el telescopio Hubble

Las palabras sobran. El telescopio espacial Hubble capturó el pasado 4 de julio una imagen sencillamente impresionante del planeta Saturno.

La fotografía, que parece que estuviera hecha a mano, fue dada a conocer hace pocos días por la NASA y en ella se destaca la nitidez de los anillos que rodean al planeta.

La imagen forma parte del proyecto Outer Planets Atmospheres Legacy (OPAL), el cual permite a los científicos a comprender la dinámica atmosférica y la evolución de los planetas gigantes gaseosos del sistema solar.

En la captura también se puede observar claramente dos de las lunas heladas que posee el planeta: Mimas a la derecha y Enceladus en la parte inferior.

En el sitio web de la NASA se detalla que "Saturno es verdaderamente el señor de los anillos en esta última instantánea del telescopio espacial Hubble, tomada el 4 de julio de 2020, cuando el opulento mundo gigante estaba a 839 millones de millas de la Tierra. Esta nueva imagen de Saturno fue tomada durante el verano en el hemisferio norte del planeta".

