La defensa de María Gracia Omegna a Daniela Vega: "Tú tranquila que el mundo ya estará a tu altura"

View this post on Instagram

Ella, la que esta mas al fondo. No la de espalda sino la del centro. La de mirada intensa. La linda. La morena de tez blanca. La sibarita. La más refinada. La sensual. La paciente. La mas sensible. La mas lúcida. La fantástica. La única reina. Mi @dani.vega.h La LA dentro de todas las la. Tú tranquila que el mundo ya estará a tu altura. Y a la altura de los que vienen.