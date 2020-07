Una pareja usa mascarillas nazis en supermercado y acusan que EEUU es "un estado socialista"

En un supermercado de la cadena Walmart en Minnesota llegó una pareja portando mascarillas con una esvástica, en el primer día en que se aplicó la obligación de usar cubreboca en ese estado.

El símbolo nazi causó gran impacto en el resto de los clientes, quienes empezaron a protestar. Funcionarios de la cadena de supermercados incluso ofrecieron a la pareja unas mascarillas desechables, pero ellos se negaron y argumentaron que "el país está viviendo bajo un estado socialista".

Marshall, Minnesota:

“We literally had a war about this. And the Nazi’s lost.”

Here’s a couple wearing swastika masks in Walmart talking about their political views.

I hate showing this but it’s important…pic.twitter.com/f4GhzmJoyj

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 25, 2020